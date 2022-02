Europa League, le squadre approdate agli ottavi di finale

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Seconda scrematura per l'Europa League. Dopo la fase a gironi, questa sera si concludono i sedicesimi di finale del torneo continentale. Le partite di oggi hanno decretato le squadre che hanno conquistato il pass per gli ottavi. A passare il turno l'Atalanta, che nel doppio confronto ha surclassato l'Olympiacos, il Porto che ha superato la Lazio per un gol di scarto, il Siviglia, forte del risultato dell'andata contro la Dinamo Zagabria, il Lipsia che ha battuto sia all'andata che al ritorno il Real Sociedad. Si sono qualificate anche il Barcellona, che ha strapazzato il Napoli al 'Maradona', il Real Betis che fa 0-0 contro lo Zanit, il Glasgow Rangers che elimina il Borussia Dormund, il Braga dopo aver battuto ai rigori lo Sheriff Tiraspol. A queste squadre si aggiungono le teste di serie che si sono qualificate come prime nei gironi. Domani ci saranno i sorteggi per conoscere gli accoppiamenti.

LE SQUADRE QUALIFICATE DAI SEDICESIMI - Porto, Siviglia, Atalanta, Lipsia, Barcellona, Real Betis, Rangers, Braga.

LE TESTE DI SERIE - Bayer Lewerkusen, Eintracht Francoforte, Galatasaray, Lione, Monaco, Spartak Mosca, Stella Rossa, West Ham.