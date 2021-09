Europa League, le squadre con il valore della rosa più alto: la posizione della Lazio

L'Europa League sta per riaprire i battenti. Dopo il successo del Villarreal della scorsa stagione in finale contro il Manchester United, l'ex Coppa Uefa è pronta a ripartire. Giovedì andrà in scena la prima giornata della fase a gironi con ben 15 partite in programma. La competizione ospiterà tante compagini forti pronte a darsi battaglia per arrivare fino in fondo aspettando anche le terze classificate dai gruppi di Champions. Quali sono le squadre di EL con il valore della rosa più alto? Secondo le statistiche e i numeri di Transfermarkt la squadra con il valore più importante è il Leicester City con 550,10 milioni. Al secondo posto c'è il Napoli, finito bello stesso girone delle Foxes, con 517,75 milioni. Ottava la Lazio con 326,60.

LA TOP 10

1 Leicester 550,10

2 Napoli 517,75

3 Real Sociedad 375,50

4 West Ham 354,75

5 Bayer Leverkusen 352,75

6 Monaco 350,90

7 Lione 348,55

8 Lazio 326,60

9 Marsiglia 262,90

10 Eintracht Francoforte 231,25