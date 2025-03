Europa League, non solo Lazio: il programma del ritorno degli ottavi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa sera arriverà il verdetto su chi accederà ai quarti di finale. La Lazio, con la vittoria in extremis in Repubblica Ceca contro il Plzen, sembrerebbe avere un minimo vantaggio sulla carta, ma sappiamo bene che in novanta minuti può accadere di tutto. Chi passerà il turno, troverà la vincente tra Olympiakos e Bodo Glimt, con i norvegesi avanti per 3-0. Non saranno solo i biancocelesti a scendere in campo, ma anche tutte le altre squadre degli ottavi, divise tra sfide alle 18.45 e alle 21.00.

Di seguito il programma della serata:

18.45 - Athletic-Roma

18.45 - Eintracht Francoforte - Ajax

18.45 - Lazio - Viktoria Plzen

18.45 - Olympiakos - Bodo Glimt

21.00 - Lione - FCSB

21.00 - Manchester United - Real Sociedad

21.00 - Rangers - Fenerbahce

21.00 - Tottenham - AZ Alkmaar