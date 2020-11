Europa League, solo un pareggio tra Milan e Lille: secondo posto a rischio per i rossoneri

Solo un pareggio per il Milan impegnato nel match contro il Lilla in iniziato alle 18:55 e valido per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. I rossoneri senza Ibra, out a causa di un infortunio, giocano un primo tempo piuttosto sottotono senza tirare neanche mai una volta in porta. Padroni di casa pericolosi invece in più occasiono sia con Araujo che con Yazici. Nella ripresa invece il Milan passa in vantaggio con il primo tiro in porta del match: Tonali innesca Rebic, Castillejo riceve e mette in rete. La reazione dei francesi non si fa attendere e poco dopo è Bamba a siglare la rete del pareggio. Classifica del Gruppo H che quindi si accorcia notevolmente con il Lilla sempre al primo posto a 8 punti, Milan a 7 e Sparta Praga a 6 grazie alla vittoria per 4-1 sul Celtic, che ha solo un punto ed è matematicamente eliminato.

Lady Hoedt e la dedica a Wesley: "Ho capito che il tuo cuore sarà sempre con me... e con la Lazio" - FT

Lazio, la famiglia Immobile si allarga: ecco chi è il nuovo arrivato - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE