Europa League: tonfo Napoli, fuori anche Borussia Dortmund e Zenit

© foto di www.imagephotoagency.it

Si chiudono i play off di Europa League. I verdetti della serata dicono che anche il Napoli, dopo la Lazio, è costretto a salutare la competizione. I partenopei cadono malamente in casa contro il Barcellona che si impone con un roboante 2-4. Fuori anche lo Zenit, che pareggia 0-0 sul campo del Betis, e il Borussia Dortmund che non riesce a ribaltare la sconfitta dell'andata, pareggiando 2-2 con i Rangers. Si deciderà oltre i novanta minuti il match tra Braga e Sheriff Tiraspol con i portoghesi che hanno chiuso 2-0 come all'andata.