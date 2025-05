Europa League, Tottenham - Manchester United: dove vedere la finale in tv e in streaming

TUTTOmercatoWEB.com

Alle ore 21 questa sera Tottenham e Manchester United si sfideranno a Bilbao per la finale di Europa League. La gara tra le due formazioni inglesi sarà visibile in tv sia su SkySport (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k) che in streaming su Sky Go e Now. Inoltre la partita sarà trasmessa anche in chiaro su Tv8.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.