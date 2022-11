Europe League, Feyenoord - Lazio: ecco l'arbitro designato per il match. I precedenti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A circa tre giorni dalla sfida d'Europa League tra Feyenoord e Lazio, è stata resa nota la designazione arbitrale. Eccola di seguito: Feyenoord-Lazio (gruppo F, giovedì alle 18.45) sarà invece diretta dal bosniaco Irfan Peljto; assistenti Davor Beljo e Damir Lazić. Quarto ufficiale Miloš Gigovic, al Var il tedesco Bastian Dankert.

I PRECEDENTI - Si legge su sslazio.it: "Primo incrocio per la Lazio con il fischietto bosniaco che ha già arbitrato in carriera l’Italia Under 18, 19, Roma e Juventus (dei bianconeri l'unica vittoria, ndr). Prima volta anche per il Feyenoord, con gli unici incroci olandesi che per ora risalgono con Olanda e Ajax (tre vittorie su tre)".

