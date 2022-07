Europei femminili, l'Inghilterra stende la Germania ai supplementari: risultato storico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inghilterra femminile vince l'Europeo 2022. La compagine allenata da Sarina Wiegman ha infatti battuto la Germania in finale ai tempi supplementari imponendosi per 2-1. Toone ha pensato ad aprire le marcature e Magull ha pareggiato i conti nella ripresa. I 90 minuti regolamentari finiscono quindi in pareggio ed è la rete di Kelly all 110' a regalare il trofeo alle inglesi, per loro primo successo storico in questa manifestazione.