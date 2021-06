Europei, Italia - Austria: i calciatori non si inginocchiano contro il razzismo

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, sia l'Italia che l'Austria hanno deciso di non inginocchiarsi a qualche secondo dall'inizio della partita, valida per gli ottavi di finale di Euro2020. Bonucci ne aveva parlato in conferenza stampa: "Decideremo tutti insieme". Chiellini, nell'intervista pre-gara, aveva anticipato la decisione. Contrariamente a quanto accaduto contro il Galles, in cui alcuni omponenti della squadra di Mancini si sono inginocchiati e altri no, questa volta la scelta è stata unanime.

