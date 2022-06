Evra: "Conte al Tottenham? Un dolore al cuore, qualcuno..."

In un'intervista rilasciata a The Mirror, Patrice Evra, ex difensore della Juventus, si è espresso sul mancato arrivo al Manchester United di Antonio Conte. L'ex tecnico dell'Inter infatti, lo scorso inverno ha sostituito Nuno Espirito Santo al Tottenham, mentre i Red Devils hanno virato su Ralf Rangnick, con cui hanno chiuso al sesto posto in campionato. "Conte al Tottenham mi fa venire male al cuore. Lui, Klopp e Guardiola sono i migliori al mondo e noi potremmo averlo avuto al Manchester United ma qualcuno ha deciso che non incarnasse 'lo spirito dello United'. Sono rimasto molto deluso, anche perché avrebbe fatto qualcosa di buono allo United, basta vedere quello che ha fatto al Tottenham: avevano gli stessi giocatori e guarda cosa ha fatto. È un genio, me lo dicevano sempre tutti alla Juventus".