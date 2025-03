Ex Lazio, Giannichedda: "Tudor darà la scossa. Quarto posto? Ci sono..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

L'ex calciatore della Lazio Giuliano Giannichedda è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Tudor alla Juventus, del suo futuro e di quello di altri allenatori. Ecco di seguito le sue parole:

TUDOR - "Lui è uno che dà la scossa, vedremo come entrerà nella testa dei giocatori forti della Juve. Sono tutti forti lì, bisognerà vedere come intende rivalutarli e farli giocare al meglio. Alla Juve devi lottare per vincere sempre e arrivare almeno quarto, che è l'obiettivo minimo. Sono tutte in gioco in quella zona, ci sono Bologna, Lazio, Roma. Se può rimanere? Giusto che lui ci creda, ma la scelta credo sia stata del traghettatore. La Juve vuole andare in alto e sta contattando figure che hanno vinto già. Io credo un pensierino a Conte lo abbiano fatto".

GASPERINI - "È stato accostato a tante, all'Atalanta ha fatto bene ma devi comprargli i giocatori adatti al suo gioco. Nelle grandi squadre può essere difficile convivere con un dt o un ds che ha una certa influenza. Prendere Gasperini vuol dire essere coscienti di lasciargli carta bianca per quel gioco".

GUARDIOLA ALLA JUVE - "Non lo so. Al di là dello stipendio, che mi sembra alto, è uno dei top europei. Lo puoi fare questo 'affare', è uno che ti alza il livello dei giocatori ma tanto altro. Non è che è solo tattica, capisce cosa ha in mano e cerca di sfruttare al massimo quello che ha. E di giocatori importanti la Juve ne ha anche ora".

IL FUTURO DI ALLEGRI, SARRI E MANCINI - "Vorrebbero tornare tutti e tre. Uno lo vedo alla Roma, ossia Allegri. Perché lo ha dimostrato Ranieri, serve un gestore, non uno con dogmi particolari. Uno tra Sarri e Mancini lo vedo al Milan, e Sarri anche Fiorentina".