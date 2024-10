Ex Lazio, una big pensa a De Vrij per rinforzare la propria retroguardia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ombra di Acerbi in quel di Milano, Stefan De Vrij sembrebbe essere alla ricerca di una nuova esperienza da protagonista. Infatti, il difensore olandese è in scadenza con l'Inter e sta seriamente pensando al suo futuro. Tra le Big della Serie A che potrebbero affondare in colpo, come evidenzia Radio Kiss Kiss, compare il Napoli di Antonio Conte, voglioso di puntellare ancor più la sua rosa per ambire allo scudetto. Si attendono aggiornamenti, ma dopo molti anni nella Milano neroazzurra, Stefan De Vrij potrebbe trasferirsi e abbracciare colori nuovi.