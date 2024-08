Ex Lazio | Veron racconta il suo arrivo in Europa: "Piangevo ogni giorno"

TUTTOmercatoWEB.com

Juan Sebastian Veron ricorda la sua prima avventura in Europa dopo aver lasciato l'Argentina. L'ex centrocampista della Lazio, tra le altre, ha parlato del suo periodo dopo aver dato l'addio al Boca Juniors per unirsi alla Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni riportate da 0221.com.ar: “Sono partito a 21 anni come professionista, sono arrivato in un posto senza sapere la lingua. Tutto questo non so se ha finito per deprimermi, perché la realtà è che non lo so, ma piangevo ogni giorno. In quei momenti ho anche pensato di tornare in Argentina. Ero lontano dalla mia famiglia, la tecnologia non esisteva, c'era un'altra lingua e un calcio che non capivo”.