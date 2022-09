F1 | Caos totale, Red Bull è scandalo: Mondiali di Formula 1 revocati?

In Formula 1 è il caos totale. Botta e risposta fra scuderie e team principal. La Red Bull rischia e rischia grosso per tutti, tranne che per la stessa casa austriaca. Revoca dei Mondiali o altro? La domanda che tutti evocano è però: a quando la penalità? Clicca qui di seguito sul titolo in maiuscolo fra le frecce per leggere l'articolo integrale sullo > SCANDALO RED BULL, MONDIALI REVOCATI? <