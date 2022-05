F1 | Ferrari, frecciata alla FIA e tristezza: la Red Bull doveva essere penalizzata

La Ferrari è uscita con le ossa rotte da Monaco. Un 2° e 4° posto, con Leclerc in coda, che non possono far sorridere alla luce della partenza in prima linea delle Rosse in un Gp in cui era impossibile superare. La mancata penalità alla Red Bull poi ha molto deluso Mattia Binotto. Clicca qui per leggere la delusione della Ferrari per la -> mancata penalità alla Red Bull, con frecciata alla FIA <-