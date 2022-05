F1 | Miami, è Poker Ferrari: i 4 aggiornamenti per Leclerc e Sainz

A Miami la Ferrari si avvicina a grandi passi verso il Gran Premio di Formula 1 inedito nella pista fuori dall'HardRock Stadium. Grandi lavori a Maranello per dare a Leclerc e Sainz una F1-75 competitiva, in grado di battagliare con la Red Bull di Verstappen. Si era parlato fino a ieri di 2 aggiornamenti, che saranno in realtà 4. Clicca qui per leggere l'articolo completo sugli -> aggiornamenti della Ferrari <-