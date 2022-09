Fabio Liverani, gravissimo lutto: è morta la moglie Federica

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Grave lutto per Fabio Liverani, ex calciatore e ora allenatore del Cagliari in Serie B: nelle scorse ore è morta la moglie Federica. Ad annunciarlo via social è stato il Lecce, una delle squadre allenate recentemente dall'ex centrocampista della Lazio. Si legge sui canali social del club: "L'U.S. Lecce esprime il più sentiito cordoglio a mister Fabio Liverati per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell'amata madre". A seguire tantissimi messaggi di cordoglio da parte dei tifosi, a cui si unisce l'intera redazione de Lalaziosiamonoi.it.

