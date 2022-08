Fair Play Finanziario- Multe a Juventus e Milan, rischiano di più Inter e Roma

TUTTOmercatoWEB.com

Il Fair Play Finanziario colpisce ancora e le sanzioni della Uefa stanno per arrivare anche per alcuni club di Serie A. Nel mirino Inter, Roma, Juventus e Milan che però potrebbero ricevere trattamenti diversi. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica infatti Juventus e Milan, avendo concordato un piano di rientro più breve, riceveranno rispettivamente una multa di 3 e 2 milioni. Chi invece avrà la peggio sembrano essere Inter e Roma: in caso di mancato risanamento delle proprie posizioni riceveranno delle sanzioni di natura sportiva come come la riduzione del numero di calciatori da inserire in rosa per le coppe europee e restrizioni sul mercato 2023.

Tra i club europei finiti sotto la lente d'ingrandimento della Uefa ci sono anche PSG, Marsiglia, Monaco, Barcellona, Arsenal e Besiktas.