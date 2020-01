Fans Club S. Inzaghi, festa per i 120 anni della Lazio: presente Cesar - FT

Non solo Roma. Per i 120 anni della Lazio anche i paesi limitrofi alla Capitale festeggiano il club biancoceleste: è il caso di Rocca di Papa e del Fans Club "Simone Inzaghi", che per l'occasione ha vestito a festa la piazza principale della cittadina dei Castelli Romani. Ospite speciale l'ex centrocampista brasiliano Cesar, tifoso laziale acquisito ormai da tempo. La Lazio è grande, e con essa anche il suo meraviglioso popolo: da Roma a Bruxelles, da Rocca di Papa a New York... Da 120 anni una storia infinita che continua a tramandarsi di generazione in generazione. Di padre in figlio, come tradizione vuole.

