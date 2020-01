Lazio, gli auguri dei grandi ex: "120 anni di amore e blasone unico"

Cara Lazio, ci vorrebbe una torta troppo grande per sostenere il peso di 120 candeline accese e dividerla con tifosi o grandi calciatori che di questa squadra hanno fatto parte. Che il bianco e il celeste ti resti dentro, anche a chilometri di distanza o dopo diversi anni dall'addio, te ne accorgi parlando con chi l'aquila sul petto l'ha portata. Amore e blasone, passione e tradizione: ingredienti di una torta mai grande abbastanza per sfamare la voglia di Lazio. La storia ben scolpita nel cuore di generazioni, da chi l'ha vista nascere a chi se l'è goduta vincente sul tetto d'Europa, oppure soffrendo con lei negli anni più bui. Tassello dopo tassello, un mosaico centoventennale di cui fanno parte soprattutto i suoi ex giocatori: quelli che oggi, cara Lazio, vogliono dedicarti i loro auguri migliori.

AMARILDO Souza do Amaral - "Un saluto a tutti i tifosi della Lazio, sono felice di far parte della vostra storia e di poter festeggiare questo glorioso compleanno. Con molto orgoglio ho vestito questa maglia, l'ho difesa e ho dato il massimo per tanti risultati positivi. Voglio abbracciare tutti, dai tifosi ai calciatori, che Dio vi benedica".

BALLOTTA Marco - "Volevo fare veramente gli auguri alla Lazio per i suoi 120 anni. Chissà che quest’anno non porti anche qualcosa di positivo, perché le cose stanno veramente andando a gonfie vele. Speriamo che continui così fino alla fine. Potrebbe essere l’annata giusta, ma non sarà facile".

BAZZANI Fabio - "Buon compleanno Lazio per i tuoi 120 anni. Vedo che li stai festeggiando molto bene e quindi auguri ancora e un abbraccio".

BIANCHI Rolando - "Orgoglioso e grato di aver lottato con e per questi colori gloriosi. Tanti tanti auguri SS Lazio".

BROCCHI Christian - "È stato un onore per me indossare una maglia gloriosa come quella della Lazio, il saluto all'Olimpico non lo dimenticherò mai. Tanti auguri Lazio, un abbraccio a tutti".

CALORI Alessandro - "Faccio gli auguri alla società S.S.Lazio e complimenti, 120 anni sono un bel traguardo. E soprattutto sono anni ricchi di gioie per una società che sta facendo bene e che ha il vento in poppa".

CALISTI Ernesto - "Tanti auguri alla nostra amata Lazio per i suoi 120 anni di storia".

CRIBARI Emilson - "Ciao a tutti i laziali, volevo fare gli auguri per i 120 anni di storia di questa gloriosa società. È un club che amerò sempre, per me è stato un orgoglio vestire questa maglia. Un bacio a tutti, vi voglio bene".

CRUZ Julio - "Voglio fare gli auguri alla Lazio, ho vissuto un anno fantastico. Sono arrivato e, subito, abbiamo vinto la Supercoppa Italiana, che per me è stata molto importante. Ero felicissimo di giocare a Roma, mi dispiace per l'Inter perché io venivo da lì, ho giocato contro la mia squadra e per fortuna è andata bene. Faccio a tutti i laziali un augurio di buon compleanno. 120 anni sono importanti, so che i tifosi mi vogliono bene anche se sono stato poco. Un saluto".

DABO Ousmane - "Tantissimi auguri di 120 anni alla Lazio e ai suoi tifosi".

DOMIZZI Maurizio - "Un augurio alla S.S. Lazio per i suoi 120 anni di storia e un saluto a tutti i tifosi biancocelesti".

FIORE Stefano - "Ogni anno un po’ più Grande come grande è la tua storia. Onorato di averne tatto parte...tanti auguri Lazio".

FRANCESCHINI Daniele - "Un saluto speciale a tutti i tifosi ma, soprattutto, un augurio speciale alla S.S.Lazio per i suoi 120 anni".

GREGUCCI Angelo Adamo - "Buon compleanno Lazio, 120 anni di storia. Società tra le più antiche e gloriose del panorama calcio italiano. Onorato di averne fatto parte, un abbraccio a tutti".

IELPO Mario - Auguroni alla società che mi ha condotto dall’infanzia al professionismo. Con l’augurio di tornare campioni d’Italia!".

LEDESMA Cristian Daniel - "Con immenso amore tanti auguri alla nostra Lazio, 120 anni che ti rendono unica. Auguri e forza Lazio!".

MANFREDINI Christian - "Tanti auguri di buon compleanno alla Lazio per i suoi primi 120 anni. La Lazio mi ha insegnato che cosa vuol dire la fede per una squadra".

MAURI Stefano - "Tantissimi auguri di buon compleanno alla Lazio per i suoi primi 120 anni di storia. Tanti auguri ancora Lazio mia!

MUDINGAY Gaby - "Tanti auguri per i tuoi 120 anni di storia gloriosa la prima squadra della capitale".

NANNI Franco - "Volevo fare un caloroso e affettuoso augurio alla nostra S.S.Lazio. Mi posso fregiare di aver militato per sei anni, con grandi soddisfazioni e qualche piccola delusione che però ci sta. Vedo che nonostante l'età questa società riesce a mantenersi sempre molto competitiva, in particolar modo ultimamente. Non possiamo fare altro che sperare che questi momenti possano durare più a lungo possibile. Vi saluto con grande affetto e sempre forza Lazio. Un grande abbraccio a tutti i laziali".

PANCARO Giuseppe - "Tanti auguri alla mia amata Lazio per i suoi 120 anni ed un saluto a tutti i tifosi".

SOSA Rubén Ardaiz - "Ho trascorso quattro anni bellissimi alla Lazio perché facevo gol e, ad ogni rete, la gente intonava quel coro, che fanno ancora. Ho lasciato il club in Serie A, poi ha iniziato a vincere, lo Scudetto, le coppe. Ora sono felice, la squadra è cresciuta tanto. La seguo sempre, vedo sempre cosa fa. I tifosi lì sono tanti, di cuore, sono rimasto legato. Buon compleanno Lazio".

SIVIGLIA Sebastiano - "Che onore aver vissuto intensamente 8 dei 120 anni della tua gloriosa storia.... Buon compleanno S.S lazio 09/01/1900. Sempre grato".

POLI Fabio - "Volevo fare gli auguri a tutti i tifosi della Lazio, per i suoi 120 anni di storia meravigliosa. Che sia per altri 120 anni piena di soddisfazione e di gioie e vi auguro mille, mille, mille, mille giornate belle come quella di oggi".

WILSON Pino - "9 gennaio 2020, 120 anni di storia, di grande ed intensa storia. Auguri Polisportiva Lazio, auguri a tutte le sezioni che ne fanno parte. Un grazie particolare a Bigiarelli, Vaccaro, Buccioni. Un auguri da parte mia che ho l'orgoglio di farne parte".