Fantacalcio, la Top 10 dei centrocampisti: due biancocelesti presenti - FT

Un'altra stagione di Serie A è giunta al termine e con lei anche un'altra stagione di Fantacalcio. Una lunga sfida a suon di bonus, malus, gol e assist che ha coinvolto i migliori calciatori del campionato italiano. Chi ha puntato sui centrocampisti giusti quest'anno ha fatto un affare. In quel ruolo, molti calciatori hanno reso ben oltre le aspettative. Fantacalcio.it e la Lega Serie A hanno stilato e pubblicato la classifica dei dieci centrocampisti per fantamedia. Al comando di questa graduatoria non poteva che esserci Sergej Milinkovic con una fantamedia pazzesca di 7,59. Chiude la Top 10 Zaccagni con 6,9. Dal serbo all'ex Verona troviamo Pasalic, Barak, Verdi, Calhanoglu, Perisic, Fabian Ruiz, Pellegrini e Traoré.