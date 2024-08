Fenerbahce, Mourinho che imbarazzo! Le sceneggiate continuano anche in Turchia - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Le sceneggiate sulla panchina della Roma sono finite, erano i tempi in cui lo 'Special One' metteva in mostra i suoi soliti teatrini per evidenziare una persecuzione arbitrale che è sempre stata nella sua testa, mai reale. Eppure, nonostante abbia lasciato la Capitale, queste manie continuano a seguire José Mourinho, di panchina in panchina. Anche in Turchia, dove oggi allena il Fenerbahce, l'ex allenatore giallorosso si sente vittima di arbitraggi che a detta sua lo hanno ormai preso di mira, che si scagliano volontariamente contro le sue squadre, a quanto pare per fargli un torto per chissà quale astrusa ragione. E così, anche nella partita d'esordio con la sua nuova squadra - giocata e vinta per 1-0 ieri contro l'Adana Demirspor - Mourinho è riuscito subito a farsi riconoscere, venendo ammonito dall'arbitro per proteste eccessive dopo soli 15' di gioco. Insomma, un nuovo record per chi ormai da qualche anno è passato dalla specializzazione tattica, a quella in proteste.