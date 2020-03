Ferrante: "La Juve non ha fatto bene, lo scudetto se lo meriterebbe la Lazio"

Il campionato è fermo, la classifica cristallizzata. E la Lazio rimane lì, a -1 dalla Juventus e da un sogno che l'emergenza coronavirus le sta scippando dalle mani. Comunque, per quanto visto sul campo fino allo stop, sarebbero stati i biancocelesti a meritarsi lo scudetto. È quello che pensa l'ex attaccante del Torino, Marco Ferrante, intervistato da Calcio News 24: "La Juve non è stata l’ammazza-campionato come nelle altre stagioni. Secondo me quest’anno ci sono squadre attrezzate, penso che lo scudetto se lo meritrebbe la Lazio. Mi è piaciuta sul piano del gioco, mentre la Juventus riesce a fare la differenza con i singoli. L’Inter è venuta meno negli scontri diretti, ed è lì che devi fare la differenza".