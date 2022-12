Ferrieri Caputi: “Rispondo così alle proteste dei giocatori”

Ha fatto parlare di sé e continua a farlo, Maria Sole Ferrieri Caputi. Il primo arbitro donna che quest’anno ha esordito in Serie A dirigendo Sassuolo - Salernitana ha rappresentato una novità, un momento storico che si auspica possa diventare normalità. In occasione della presentazione del libro Photoansa 2022 al Maxxi, la diretta interessata ha rivelato in che modo gestisce le reazioni dei giocatori in campo. Queste le parole: “Non c’è una reazione standard alle proteste dei giocatori. Dipende dall’arbitro, ognuno ha il suo stile. Poi l’arbitro deve fare da anche da psicologo e capire da cosa proviene quella protesta. Io comunque cerco di rispondere con la gentilezza”.

