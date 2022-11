Feyenoord - Lazio, Cucchi: "Il calcio è questo, se fallisci le occasioni da gol..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio esce dall'Europa League. I biancocelesti vanno ko per mano del Feyenoord e in virtù della vittoria del Midtjylland e della differenza reti scivola in Conference League. Questo il commento di Riccardo Cucchi al termine della gara: "La Lazio è calata nel secondo tempo, è indubitabile. Ma questa sconfitta ha dell'incredibile. Il calcio è questo: se fallisci occasioni, prima o poi prendi il gol. Anche in modo surreale, come è avvenuto a Rotterdam. I biancocelesti escono dall'Europa League".