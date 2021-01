FIFA 21 / FUT e la carta "Protagonisti": ecco Milinkovic-Savic 88, mostruoso!

Sergej Milinkovic-Savic (per ancora 3 giorni), è fra le nuove sfide SCR di FUT, la modalità online più famosa di FIFA 21. Una carta semplicemente pazzesca quella "Protagonisti" riservata al centrale di centrocampo della Lazio. Statistiche primarie e secondare di primissimo livello che insieme garantiscono al serbo una valutazione "monstre" di 88. Con 1245 punti skill complessivi 426 punti mentali, Milinkovic-Savic diventa di diritto uno dei centrocampisti più forti dell'intero panorama del gioco EA Sports. Pecca come sempre in velocità, sebbene con valori decisamente più alti della carta originale (ora 70 accelerazione, 76 velocità) e nei tackle scivolati (76). Tutti valori che possono essere compensati egregiamente dalla carta intesa "Ombra". Con 90 sui colpi di testa e 97 in forza fisica, Milinkovic-Savic "Protagonisti" compensa anche l'equilibrio e l'agilità, i dati più bassi del calciatore: 65 e 66. Compensati da altri nella categoria dribbling, fra cui le 4 stelle skills e piede opposto e il 91 in controllo palla. Per essere completate le due sfide necessarie per prenderlo richiedono almeno 160.000 crediti. Milinkovic-Savic li vale tutti.