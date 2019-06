FIFA, Gianni Infantino rieletto presidente: resterà in carica fino al 2023

Era praticamente già scritto, ma ora è ufficiale: Gianni Infantino resterà il presidente della FIFA, almeno per i prossimi 4 anni. È stato rieletto quest'oggi al Congresso di Parigi, senza che fosse necessaria una votazione. L'italo-svizzero, infatti, era l'unico candidato a succedere se stesso nella carica di numero uno della Football Association, e per confermarlo alla guida è bastata l'acclamazione dei 211 membri del Congresso. Arrivato nel 2016 per sostituire l'uscente Joseph Blatter (squalificato per corruzione insieme all'allora presidente dell'UEFA Michel Platini), Infantino ha fin da subito svolto un lavoro convincente che lo porterà a guidare la FIFA sino al 2023.

CALCIOMERCATO LAZIO, DERBY CON LA ROMA PER FREULER

LAZIO, JONY A UN PASSO

TORNA ALLA HOMEPAGE