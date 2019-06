Calciomercato Lazio, dalla Svizzera: derby con la Roma per Freuler

Non è una novità, il binomio Lazio - Freuler è una costante delle ultime sessioni di calciomercato. Il centrocampista dell'Atalanta piace a Tare, ma non solo: anche la Roma ha i riflettori puntati sullo svizzero, autore dell'ennesima grande stagione in nerazzurro. A smuovere le acque riguardo la situazione del bergamasco ci ha pensato il suo agente Ulisse Savini che, intercettato dal portale elvetico Laliberte.com, non ha escluso un addio a Bergamo da parte del suo assistito: “Remo vuole fare un passo avanti nella sua carriera, e può farlo con un trasferimento o con l'Atalanta in Champions League”. Freuler ha un contratto con i nerazzurri a scadenza 2023, ma la voglia di misurarsi in un ambiente più importante potrebbe anche spingerlo a sacrificare – almeno per un anno – la possibilità di giocare nell'Europa che conta. Savini ha poi aggiunto: “Dall'Atalanta è stato acquistato per 1,5 milioni, ma i prezzi sono relativi. Un giocatore pagato 3 milioni solo tre anni fa, oggi potrebbe valerne 15”. Dunque Lazio e Roma non avrebbero ancora mollato la presa, non è escluso che nelle prossime settimane si scateni un derby di mercato tra i due club capitolini.

