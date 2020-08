FIFA, nuovo regolamento per le prossime sfide internazionali

Nuovo regolamento per le prossime sfide internazionali, la FIFA ha diramato un comunicato. Sarà adottato da settembre 2020 e coinvolgerà i club appartenenti alla UEFA che dovranno rilasciare i giocatori convocati dalle rispettive Nazionali. Prevista una quarantena obbligatoria di almeno 5 giorni, non ci sarà l'obbligo di rilasciare i tesserati se:

- i giocatori sono in quarantena obbligatoria da almeno cinque giorni

- c'è una limitazione da o verso una delle località in cui si disputeranno le partite

- le autorità competenti non hanno previsto nessuna esenzione specifica.