FIGC, Gravina: "Il calcio ha dimostrato responsabilità, ci aspetta un momento difficile"

Torna a parla il presidente della FIGC Gravina, in occasione dei 75 anni di Tuttosport e Corriere dello Sport a SportLab: "Sono stato il primo a lanciare il grido d'allarme per cercare di essere cauti, per avere dimostrato capacità e senso di responsabilità per avere portato alla fine il campionato 19-20, ma ci aspetta un momento più difficile. Concentrare gli sforzi in un periodo breve non è così complesso rispetto a un campionato lungo. Stiamo soffrendo come tutta la vita civile. La Procura Federale ha fatto deferimenti per una non attenta sanificazione, con qualche squalifica per medici e amministratore delegati. Siamo attenti, il calcio ha dimostrato senso di responsabilità".