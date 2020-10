FIGC, protocollo aggiornato: ok ai test rapidi e quarantena ridotta

La FIGC ha pubblicato l'aggiornamento dei protocolli allenamenti e gare per le squadre professionistiche, la Serie A femminile e gli arbitri per la stagione 2020/21. Vengono così modificati i protocolli elaborati dopo gli ultimi de decreti emanati. Introdotta la possibilità di poter effettuare i test diagnostici di routine anche attraverso test rapidi di tipo antigenico e non solo con test molecolari. I test diagnostici di routine, sono previsti 48 ore prima della gara e il giorno della gara in caso fosse stato individuato un calciatore positivo all'interno del gruppo squadra. La scelta è in linea cccon quanto indicato dalla Circolare 29 settembre 2020 del Ministero della Salute in merito "all'uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi da infezione da Sars-Cov-2, con particolare riguardo al contesto scolastico", e al DPC attualmente in vigore. L'altra novità riguarda i tempi di isolamento previsti, ridotti da 14 a 10 giorni in caso di negatività dopo aver contratto il Covid.