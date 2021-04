FILM | Stasera in TV: da Lo Hobbit su TV8 ad Arac Attack su Italia 1

Stasera in TV ci sono film da guardare? La domanda è lecita. Ecco quindi i programmi TV per la serata. Abbiamo preso, come suddetto, solo i film, semplificando la vostra ricerca. I film di Sabato 16 Aprile in TV sono:

RAI 3

21.20 Gomorra - New edition (FILM 1ªTv) info Drammatico-camorra 2008, con Toni Servillo

ITALIA 1

0.20 Arac Attack - Mostri a otto zampe (FILM) info Commedia-orrore 2002, con David Arquette

TV 8

21.30 Lo Hobbit - La battaglia delle 5 armate (FILM) info Fantastico-avventura 2014, con Martin Freeman /0.30

21 RAI 4

21.20 Yip Man Ⅱ (FILM) info Biografico-azione 2010, con Donnie Yen /23.15

24 RAI MOVIE

21.10 A spasso nel bosco (FILM) info Biografico-avventura 2015, con Robert Redford /23.00

22 IRIS

21.10 Programmato per uccidere (FILM) info Poliziesco-azione 1990, con Steven Seagal /23.00

20 VENTI

21.10 Viaggio nell'isola misteriosa (FILM) info Commedia-avventura 2012, con Dwayne Johnson /23.10

49 SPIKE

21.30 Il codice del silenzio (FILM) info Poliziesco-azione 1985, con Chuck Norris /23.30

26 CIELO

21.15 Kika - Un corpo in prestito (FILM) info Grottesco-sentimentale 1993, con V. Forqué /23.25