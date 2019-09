Finlandia - Italia, la probabile formazione degli azzurri: le scelte di Mancini

Vigilia di Finlandia - Italia, partita importantissima per l'allungo decisivo nel girone J. Una vittoria infatti regalerebbe il match ball a ottobre quando gli azzurri affronteranno la Grecia all'Olimpico e andranno in casa del Liechtenstein. Per la sfida in Finlandia Mancini pensa a qualche cambiamento, soprattutto nel reparto avanzato. Dovrebbe rimanere fuori Chiesa che non aveva convinto il ct in Armenia, a vantaggio di El Shaarawy, mentre Sensi sostituirà lo squalificato Verratti. Altro dubbio per quanto riguarda l'altra mezzala, con Pellegrini che insidia Barella. La probabile formazione:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Pellegrini (Barella), Jorginho, Sensi; Bernardeschi, Belotti, El Shaarawy. All. Mancini.

