Finlandia - Italia, Mancini: “Previsti 4-5 cambi. Acerbi gioca? Forse”

Era previsto, e Mancini lo ha appena confermato a Rai Sport. Rispetto al match contro l'Armenia di giovedì scorso, l'Italia si trasforma e cambia pelle per la sfida alla Finlandia (ore 20:45 Rai 1). Sono tanti i ballottaggi ancora aperti: il ct non si è sbottonato troppo, ma ha lasciato intendere che si vedrà una squadra diversa. Sia Acerbi che Immobile potrebbero partire dal primo minuto. Ecco le sue parole: "Io penso che quattro-cinque cambi ci saranno sicuro rispetto all'Armenia. C’è bisogno di gente un po’ più fresca, poi vedremo durante la partita. Manca ancora qualche ora, abbiamo un po' di tempo per recuperare. Izzo e Acerbi in difesa? Tutto è possibile. Ho a disposizione 22 giocatori. L'unica certezza è che Sensi giocherà al posto di Verratti. In attacco potrei lasciare gli stessi di giovedì o fare uno o due cambi. Abbiamo affrontato due trasferte molto lunghe, contro gli Armeni è stata una una partita faticosa e avevamo solo due giorni per poter recuperare. Dobbiamo valutare bene le condizioni fisiche di tutti, perché credo che stasera ci sarà da correre contro la Finlandia. Questa sera mi aspetto maggiore attenzione. La coppia Romagnoli-Bonucci non ha convinto? Non è vero, abbiamo concesso solo qualche contropiede di troppo”. Nel pomeriggio, intanto, l'Armenia ha battuto 4-2 la Bosnia portandosi al terzo posto a 9 punti. Con una vittoria questa sera gli azzurri potrebbero allungare a 18 e ipotecare la qualificazione.

