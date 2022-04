Fiorentina, Biraghi: “Europa? Non era un obiettivo, ma adesso…”

TUTTOmercatoWEB.com

I tre punti conquistati nel derby toscano contro l'Empoli consentono alla Fiorentina di salire a quota 50 punti in classifica con una gara in meno da recuperare. I Viola sono in piena corsa per l'Europa, momentaneamente a -1 da Atalanta e Roma e a -2 dalla Lazio. Ai microfoni di Sky Sport, il capitano Cristiano Biraghi ha fissato gli obiettivi della propria squadra: "Potevamo essere più concreti, certe partite se non le chiudi rischi. Era importante però vincere al rientro dalle Nazionali, non era semplice e quindi bene la vittoria. L’Europa? Non era l’obiettivo iniziale, quindi non abbiamo pressione. Ma siamo lì e proveremo a fare più punti possibili per restare attaccati al treno. Ora andremo al Napoli e sarà dura, alla fine tireremo le somme. L’assist per Nico Gonzalez? Il mister me lo chiede sempre, sono contento e siamo contenti tutti”.