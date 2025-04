Fiorentina, che caos! La ricerca disperata di un alloggio e di centri dove allenarsi

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio non è stata l'unica società vittima della decisione della Lega di Serie A di far disputare il 23 aprile, alle 18.30, le partite rinviate lunedì a causa della morte di Papa Francesco. La società biancoceleste si è mossa concretamente chiedendo un confronto per stabilire una nuova data, ma senza successo, nel frattempo squadre come la Fiorentina, partita per Cagliari, erano alle prese con problemi di ordine organizzativo. Saputo della notizia del rinvio della partita, infatti, la Viola aveva prenotato un volo di ritorno a Firenze all'aeroporto di Elmas per le 14.30. Una volta terminato di pranzare e pronta a partire alla volta della Toscana, però, ai dirigenti fiorentini è arrivato il comunicato della Lega che annunciava mercoledì 23 aprile come data per recuperare la partita contro i sardi.

Motivo per cui hanno deciso rapidamente di annullare il volo e mettersi alla ricerca di un posto dove poter alloggiare e un centro sportivo dove potersi allenare, evitando di fare avanti e indietro in meno di 24 ore. Una missione tutt'altro che semplice, quella di individuare un posto in grado di ospitare più di 50 persone con prenotazione il giorno prima, ma che è stata portata a compimento, tra enormi difficoltà, trovando una sistemazione fuori Cagliari. Per quanto riguarda il centro sportivo, invece, saputa la notizia è la stata la stessa società sarda a mettere a disposizione i propri campi andando incontro ai loro prossimi avversari.