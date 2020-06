Fiorentina, Commisso: "Serve un utilizzo più utile e significativo del VAR"

Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato alcune dichiarazioni, dagli USA, in merito al match di ieri sera contro la Lazio. Queste le sue parole:

RIBERY - “Ho visto un giocatore sopra tutti gli altri, che con la maglia Viola e il numero 7 ha fatto davvero divertire me come credo tutti gli appassionati che amano il bel calcio”

IL MATCH DI IERI - “La squadra ha fatto una bella prestazione. Poi vedendo le immagini e sentendo e leggendo i commenti internazionali delle televisioni, dei siti e dei social media con molte critiche relative alla gestione arbitrale della gara, mi viene da chiedere come mai dopo più esempi che hanno riguardato non solo la Fiorentina ma anche tante altre squadre, non è stato ancora deciso un utilizzo più significativo e soprattutto utile della tecnologia e del VAR nello specifico. Come ho fatto presente già diversi mesi fa, continuo infatti pensare che debba essere data la possibilità alle squadre di richiamare gli arbitri all’utilizzo del VAR, con regole da definire, così da permettere a tutti di non avere dubbi e di avere la certezza che tutto è stato giudicato nel migliore modo possibile”.

FIORENTINA - “La buona notizia è che ho visto una squadra in crescita e voglio fare i miei complimenti ai ragazzi. Ora l’attenzione va alla partita di mercoledì con il Sassuolo e la speranza è che ognuno ricopra al meglio il proprio ruolo, per un calcio sempre più giusto”.

