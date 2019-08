Fiorentina, fascia dedicata ad Astori: arriva l'ok della Lega

Arrivano belle notizie per la Fiorentina. Il club viola ha ottenuto dalla Lega Serie A l'ok per l'utilizzo della fascia dedicata a Davide Astori anche per la stagione 2019-20. L'annuncio sul profilo Twitter dei toscani: "La Fiorentina comunica, con grande piacere, che la Lega Calcio ha accolto la richiesta del club viola di continuare a usare, anche per la stagione 2019-20, la fascia da capitano di Davide Astori".

