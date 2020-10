Fiorentina, i tifosi attaccano il fratello di Chiesa: “Via la m**** da Firenze” - FOTO

Il trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus non è andato giù ai tifosi della Fiorentina. L'esterno, gestito dal padre Enrico, ha tradito la società che lo cresciuto per passare dai rivali bianconeri. Non è il primo a farlo. In passato si registrano i casi di Baggio e Bernardeschi. I tifosi viola hanno scatenato tutta la loro ira sui social network anche nei confronti del giovane Lorenzo Chiesa, fratello appena sedicenne di Federico. Sul suo profilo sono apparsi commenti offensivi per il ragazzo e la sua famiglia: "Vai anche te alla Juve" , "Famiglia di pagliacci", "Non vogliamo la m**** a Firenze" e non solo. Un episodio davvero disgustoso nei confronti di un ragazzo giovanissimo, che non ha colpe né responsabilità per l'accaduto.

Napoli, negativo anche l'ultimo tampone analizzato: il comunicato

Lazio, Akpa-Akpro si gode il suo momento: "Sempre un piacere ritrovare la nazionale"

TORNA ALLA HOME PAGE