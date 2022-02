Fiorentina, Italiano: “L’Europa sia un sogno, non un’ossessione”

TUTTOmercatoWEB.com

Siamo vicini alla ventisettesima giornata di Serie A e la corsa in zona Europa è più aperta che mai. Juventus, Atalanta, Lazio, Fiorentina e Roma sono racchiuse nel giro di pochi punti e sono pronte a giocarsi tutto fino alla fine. In palio c'è un solo posto in Champions League, che per ora sembra essere certo per Inter, Napoli e Milan, due in Europa League e uno in Conference. Una delle cinque squadre resterà fuori dalle competizioni europee. Vincenzo Italiano, in un'intervista rilasciata a Repubblica, ha parlato del rush finale che attende la Viola che quest'anno come non mai spera di tornare a giocare in Europa. Queste le sue dichiarazioni: "Non siamo partiti certo con un obiettivo preciso se non quello di riavvicinare i tifosi e farli divertire. Ormai dopo due terzi di stagione siamo lì e non possiamo tirarci indietro, proveremo a rimanerci non pensando mai all’Europa come un’ossessione, ma semplicemente coltivando un sogno".