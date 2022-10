Fiorentina, Italiano: "Lazio la nostra bestia nera. Ma il risultato è bugiardissimo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2022

Ai microfoni di Sky Sport, per analizzare la sconfitta, è intervenuto Vincenzo Italiano. Queste le parole del tecnico della Fiorentina: "Anche oggi siamo partiti bene, onestamente non mi sono piaciuti solo ultimi dieci minuti dove non possiamo uscire dalla partita e subire qualche gol di troppo. La squadra ha portato in campo quello che abbiamo fatto in Scozia. I primi dieci minuti potevamo fare tre gol, loro forti e dimostrano che in questo momento sono più avanti di noi. Paghiamo questa concretezza, gli ultimi dieci minuti da cancellare. Il risultato dice 0 a 4, bugiardissimo secondo me. Non era più emerso questo problema di abbandonare le partite, pensavo fosse dimenticato e invece no. Le partite non si possono perdere così, togliendo questo non ho niente da dire ai ragazzi. Se tutto si racchiude nel risultato, brava la Lazio e non noi"

MENTALITÀ - “Manca quell’incisività e concretezza quella stoccata che tutte le volte che arriva il pallone in quella zona di campo ti permette di vincere. Questa squadra è la bestia nera della Fiorentina, abbiamo cambiato qualcosa e pensavo di aver trovato la soluzione invece no. Bravi loro che sono stati in partita. Fischi? Quando si vince avete visto cosa si porta in dote, ti dà fiducia e voglia e entusiasmo. Perdere e uscire a testa bassa cosi non ti fa lavorare sereno. Venivamo da un periodo negativo e siamo andati in Conference dove abbiamo vinto. Sono abituato ad analizzare, archiviare ciò che di non bello è stato fatto e ripartire”

APPROCCIO - “Oggi ho parlato con i ragazzi che c’è una squadra che viene incensata in A quando l’allenatore azzecca i cambi, io non penso che i ragazzi non abbiano avuto quello ma nel momento in cui entrano in cinque più freschi degli altri è chiaro che dovrebbe cambiare l’inerzia. Non siamo riusciti a ribaltare la gara, bravi gli altri che con cinque cambi cambiano le gare e non noi che non ci siamo riusciti nonostante questi. Penso che oggi era un crocevia importante, dare continuità alla vittoria in Conference era l’obiettivo. La prestazione, togliendo il risultato, mi è piaciuta. Il problema è che bisogna buttarla dentro, di 25 tiri 15 sono situazioni facili per fare gol e perdiamo le gare. Paghiamo quello che è un male per una squadra di calcio: non fare gol. I fischi sono la cosa che mi fa più male in assoluto e lascia un amaro incredibile. È una sconfitta per noi”

L'allenatore della viola ha poi aggiunto alle telecamere di Dazn: "I fischi sono giusti perché il risultato è pesante. La gente è delusa come lo siamo noi. Volevamo dare continuità alla vittoria in Conference. Se analizziamo la gara vediamo che abbiamo creato tanto. Non mi sono piaciuti gli ultimi 10 minuti, per il resto la squadra mi è piaciuta. Mi dispiace uscire dallo stadio con uno 0-4 perché questa gente non lo merita. Ma ho visto le percentuali della partita. Nel primo tempo potevamo fare tre o quattro gol, ma ne abbiamo presi due. Anche oggi non siamo riusciti a tramutare tutte le occasioni in gol. Complimenti alla Lazio. Tra quest'anno e lo scorso non siamo mai riusciti a fargli gol. Loro sono più forti di noi in questo momento, ma non è un risultato che rispecchia l'andamento della gara. Togliendo la Lazio che è la bestia nera della Fiorentina e del sottoscritto, penso che abbiamo fatto delle ottime partite quest'anno. Siamo a -6 punti dallo scorso anno, i punti si recuperano ma dobbiamo risolvere il problema del gol. Se non li facciamo non possiamo pensare di vincere le partite".

Vincenzo Italiano ha parlato anche in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

ANALISI DELLA PARTITA - “Grande primo tempo, siamo partiti forte. Sono deluso dal risultato, non rispecchia ciò che s’è visto in campo. Finisce 4-0 tra i fischi e la decisione generale, non mi sono piaciuto i 10 minuti finali, è una cosa che si vedeva l’anno scorso. Per il resto, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Giochiamo contro squadre che hanno concretezza, cinismo, sanno leggere i momenti. Al momento noi non lo facciamo. Risultato bugiardissimo, ma La Lazio è forte, ha vinto una partita soffrendo, ha fatto un gol nel momento giusto”.

LA DELUSIONE DEI TIFOSI - “Mi dispiace, quest’anno è già la seconda volta. Dopo quello che abbiamo creato lo scorso anno, questo fa male, a me e ai ragazzi. Mi dispiace aver deluso tutta la gente che è venuta a sostenerci. Tramutare questi fischi in applausi sta a noi, il primo tempo di oggi è un grande primo tempo. L’impegno l’hanno fatto vedere, abbiamo cambiato qualcosa rispetto allo scorso anno. Finire 4-0 dispiace, ma bisogna ripartire come abbiamo sempre fatto. L’avversario ci ha castigati, ci ha puniti, va dato merito a loro che però per lunghi tratti sono stati messi alle corde. Non riuscito a far gol, lì dobbiamo migliorare".

SOTTIL - “Sottil non sta bene, non è ancora pronto. Ha quelle qualità diverse, strappo e velocità. Quando sarà guarito, ci darà una grossa mano. Ha un problema alla schiena dalla partita contro il Twente, non riesce a recuperare. E questo non gli consente di essere al 100%”.

"RISULTATO BUGIARDO" - “Potevamo riaprirla a fine primo tempo, inizio del secondo. La Lazio è superiore, l’ha dimostrato stasera. Ma la Fiorentina è stata in partita fino alla fine, togliendo gli ultimi dieci minuti. Ma questo risultato è molto bugiardo. Il calcio è questo, però”.

ERRORI -“ Nel primo tempo la Lazio ha tirato due volte e fatto due gol. Il problema più grande è che non riusciamo a fare quello che sarebbe giusto fare. Dopo aver visto i dati, un allenatore non può andare dentro e cercare di ribaltarli. Penso che bisogna continuare a battere su questo, creare. Abbiamo mollato negli ultimi 10 minuti, questo mi fa arrabbiare moltissimo. Gli errori sotto porta li paghi, ma è un bene crearne, crearne, crearne. Il problema grande sarebbe essere in balia degli avversari”.

GIOCARE L'EUROPA - “Non è semplice, preparare le partite in troppo poco tempo. Non si riescono a recuperare le partite. Non credo che il mister abbia preparato la partita chiudendosi all’interno dell’area di rigore, siamo stati noi a costringerli a giocare in questo modo. Nel momento in cui non sfrutti questa tua superiorità, lo paghi. Tutto si può dire tranne che la Fiorentina non abbia proposto. Però perde 4-0 e delude i suoi sostenitori”.