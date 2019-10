Fiorentina - Lazio, Correa al 45': "Meritavamo il doppio vantaggio"

Secondo gol consecutivo per Correa, che in Fiorentina - Lazio apre le marcature e poi sciupa una buona occasione per il raddoppio. Poco dopo arriva il pari della viola, che l'argentino considera ingiusto. Ecco le sue parole rilasciate a Sky Sport nell'intervallo: "Sicuramente il nostro vantaggio era meritato, potevamo stare anche 2-0. Peccato per il gol subito sul loro unico tiro, c'è un po' di amarezza per questo ma continuiamo così. L'esultanza? Era per la mia famiglia e la mia fidanzata. Ci sono sempre stati nei momenti difficili, come in quest'ultimo mese".