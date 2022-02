Fiorentina - Lazio, Floccari: "Il mercato ha dato noia a Sarri. Luis Alberto..."

Manca poco al fischio d'inzio di Fiorentina - Lazio. Prima del match è intervenuto l'ex biancoceleste Sergio Floccari ai microfoni di DAZN: “Pedro è un giocatore fondamentale e ti dà tante opzioni davanti. E’ molto bravo a trovare lo spazio giusto, sicuramente vediamo una Lazio che non ha un’alternativa a Immobile, bisognava fare di più nel mercato. Nelle parole di Sarri penso che ci sia l’affermazione che Cabral non sia un giocatore che ha cercato lui, a me è arrivato questo, la Lazio non ha un centravanti di ruolo ma probabilmente doveva fare operazioni anche in difesa. La società ha giocatori in scadenza, Sarri ha bisogno di tempo e cominciare anche programmare le prossimi stagione e prendere giocatori a gennaio per gettare le basi per fare una stagione importante , anche questo credo abbia dato noia a Sarri”.

LUIS ALBERTO - “Ho la sensazione che se Luis Alberto si concentra e dà una mano in fase difensiva perde un po’ in quella offensiva perché non ha la gamba nel ripartire e per ritrovarsi dall’altra parte. Se fa bene una fase fa più fatica nel fare l’altra. Secondo me la Lazio ha bisogno di un Luis Alberto in forma. L’Allenatore va assecondato anche nelle scelte di mercato, a ritrovare quel giocatore che abbia le caratteristiche giuste. Bisognava fare di più per preparare al meglio la stagione”.