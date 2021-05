Fiorentina - Lazio, Immobile cecchino contro i viola: e al Franchi lo score è ottimo

Per la 35ª giornata di Serie A la Lazio sarà ospite della Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. In terra viola i biancocelesti hanno un ottimo score: negli ultimi 10 incontri sono arrivate ben 7 vittorie oltre a due sconfitte e un pareggio. Ciro Immobile va a segno da 5 partite consecutive contro i gigliati e ancora una volta Inzaghi si affiderà al proprio bomber per conquistare i 3 punti. Di seguito tutte le statistiche del match.

- La Fiorentina è la squadra che la Lazio ha sfidato più volte in assoluto in tutte le competizioni, ben 158. Il bilancio parla di 64 vittorie biancocelesti, 51 viola e 43 pareggi. Sono 223 le reti complessive segnate dai capitolini contro le 201 dei gigliati.

- La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia vinto più partite (55) che segnato più gol (198) nella sua storia in Serie A, completano 42 pareggi e 46 successi viola.

- La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro la Fiorentina in Serie A (1N), segnando 12 gol nel periodo, esattamente due di media a match.

- La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sette gare interne contro la Lazio in campionato (1N, 5P), dopo che aveva registrato quattro successi nelle sette precedenti (1N, 2P).

- Sotto la gestione Commisso (dal 2019/20) la Fiorentina è la squadra che ha pareggiato più partite in Serie A: 24 su 72, completano 20 vittorie e 28 sconfitte.

- La Fiorentina ha pareggiato gli ultimi due match di campionato, è dallo scorso giugno che non infila tre pareggi di fila in Serie A.

- Con il successo contro il Genoa nel match più recente, per la prima volta nella sua storia la Lazio ha registrato 18 partite di fila senza alcun pareggio in Serie A.

- A partire dal 2021, solo l’Inter (75%) ha vinto in percentuale più partite della Lazio in Serie A (74%: 14/19).

- Ciro Immobile ha segnato in tutte le ultime cinque sfide contro la Fiorentina in campionato, solo contro il Napoli l’attaccante italiano ha trovato il gol in ben sei match consecutivi contro una singola avversaria in Serie A.

- Luis Alberto ha segnato tre gol contro la Fiorentina in Serie A, contro nessun’altra squadra ha fatto meglio.

- L’ultimo successo (3-2) della Fiorentina contro la Lazio in Serie A risale al maggio 2017; da allora, due pareggi e cinque vittorie biancocelesti (ultime tre incluse).

- La Lazio è la vittima preferita in Serie A di José Callejón: sei reti, quattro delle quali in casa dei biancocelesti: l’Olimpico è lo stadio in cui lo spagnolo della Fiorentina ha segnato più gol in trasferta nella competizione (quattro, al pari del Meazza).

