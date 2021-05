Fiorentina - Lazio, Marelli su Maresca: “Nel tabellino c’è qualcosa che non va”

Pioggia di cartellini sabato sera al Franchi nella gara tra Fiorentina e Lazio diretta dall'arbitro Maresca. L'ex direttore di gara Luca Marelli ha commentato il suo operato su suo canale YouTube: "In Fiorentina Lazio c’è qualcosa che non va. Maresca è un eccellente ma quest’anno non è stata una grande stagione. Nel secondo tempo non ci sono stati episodi particolari ma quello che stona è il tabellino: 26 falli fischiati con 13 cartellini con una che ha portato all’espulsione. Può capitare di vedere tanti cartellini ma il problema è che questa statistica si ripete, dunque evidentemente c’è qualcosa che non va. Maresca ha comunque arbitrato bene ma dal punto di vista disciplinare c’è qualcosa che non va".

