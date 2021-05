Champions League, possibile cambio di stadio per la finale: i dettagli

La finale di Champions League può cambiare sede. Secondo quanto riporta il tabloid britannico 'The Times', potrebbe cambiare lo stadio che ospiterà la partita tra Manchester City e Chelsea il prossimo 29 maggio. La UEFA si starebbe convincendo di spostare il big match dallo Stadio Ataturk di Instanbul a Wembley. Non si ha ancora la certezza del cambio di sede, ma questa scelta può essere un vantaggio per tutti: tifosi (stimati intorno ai 12 mila), squadre e autorità.