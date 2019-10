Fiorentina - Lazio, Pradè: "C'era fallo su Sottil, amareggiati" - VD

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, al termine della sfida di stasera contro la Lazio è intervenuto in zona mista dove ha risposto alle domande dei cronisti presenti: “C’è grande amarezza perché hai perso la gara a due minuti dalla fine, con un episodio dubbio. Per noi è punizione netta su Sottil, ci dispiace che non siano andati a rivederla al VAR, tutto qui. La gara poi è stata combattuta contro una squadra forte, che sta insieme da cinque anni, che impone gioco e ha grande qualità. La Fiorentina però non ha assolutamente demeritato anzi, ha avuto le sue occasioni. Finisce che perdi la partita per un episodio. Per gli arbitri non era fallo, questa è la loro spiegazione. Per un fallo un arbitro può andare a rivedere un episodio, rivedendolo in televisione per noi è fallo. Questo per noi è il momento di quelli che hanno giocato di meno, speriamo che diano il massimo, di questo ne siamo convinti. Però noi stasera siamo amareggiati, delusi. La partita era finita, era a un buon punto e potevamo continuare la nostra striscia positiva, c’è amarezza. Caceres? Dobbiamo aspettare, così come su Lirola. Abbiamo giocato contro una squadra che sta insieme da cinque anni, la Lazio è forte. Emergeremo con la pazienza e con il lavoro, quest’anno possiamo migliorarci ancora e diventare una squadra competitor per l’Europa”.