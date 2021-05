Fiorentina - Lazio, probabili formazioni: Acerbi si riprende la difesa

FIORENTINA LAZIO PROBABILI FORMAZIONI - La corsa Champions si fa avvincente con cinque squadre racchiuse in cinque punti e soli tre posti a disposizione. La Lazio, che deve recuperare la gara con il Torino, non può sbagliare nulla a cominciare dal match del Franchi contro la Fiorentina. Inzaghi sembra destinato a voler confermare in blocco le sue scelte, ma molto dipenderà dalle condizioni di Luiz Felipe. Se il brasiliano tornerà a disposizione, probabile un suo ritorno già a Firenze (magari in panchina). Per i viola, invece, Iachini dovrà fare i conti con la squalifica di Igor

Serie A 2020-2021, 35ª giornata

Fiorentina - Lazio

Sabato 8 maggio 2021, ore 20:45

Stadio Artemio Franchi di Firenze

Probabili formazioni:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Igor; Vlahovic, Ribery. All.: Iachini.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.