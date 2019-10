Fiorentina, niente lesioni per Chiesa: ci sarà contro la Lazio?

«ACF Fiorentina comunica che Federico Chiesa è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno escluso lesioni muscolo tendinee. In accordo con la Nazionale il calciatore farà rientro a Firenze oggi dove inizierà un percorso di recupero personalizzato». Sospiro di sollievo per la Fiorentina e per Federico Chiesa. L'esterno viola è uscito nel primo tempo della sfida tra Italia e Grecia per un problema alla coscia che lo ha costretto a chiedere il cambio. Un risentimento che sembrava ben più grave di quanto hanno riscontrato gli esami. Il fastidio si è già affievolito con il passare delle ore, ma il club toscano ha intenzione di non forzare il rientro. Il calciatore salterà la gara degli azzurri contro il Liechtstein e rimane a rischio per il match contro il Brescia. In base al recupero si valuterà un suo utilizzo nel match contro la Lazio del 27 ottobre. Con il trascorrere dei giorni se ne dovrebbe sapere di più, ma in casa Fiorentina appaiono tutti fiduciosi.

