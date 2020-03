Fiorentina, occhio ai gialli: cinque diffidati rischiano per Lazio e Brescia

Pericolo gialli pesanti per la Fiorentina di Iachini. I viola dovranno fare attenzione nelle prossime gare se non vorranno perdere pezzi importanti. In diffida sono finiti Pezzella, Lirola, Duncan, Vlahovic e Chiesa. Tutti e cinque in caso di ammonizione nelle prossime gare, rischiano di saltare la Lazio o il Brescia, a seconda di come verrà riorganizzato il calendario della Serie A.



